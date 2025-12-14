 Мирные переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Мирные переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:50 - 14 / 12 / 2025
Мирные переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря - ОБНОВЛЕНО

Мирные переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжатся 15 декабря, детали предложений пока не разглашаются.

Как передает Report, об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Украинскую делегацию возглавляет президент Владимир Зеленский, американскую - спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Правительство США, как указывает газета, "предварительно признало перспективы успеха" в берлинских переговорах, о чем свидетельствует факт, что Трамп направил делегацию в Германию.

В то же время Москва относится к переговорам с подозрением. Советник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков перед началом встречи заявил, что вклад европейцев и Украины в мирный план "вряд ли будет конструктивным".

21:45

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры американской делегации и Владимира Зеленского, которые проходили в Берлине.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Встреча по вопросам украинского урегулирования состоялась в ведомстве федерального канцлера с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и президента Украины. По данным агентства, Мерц присутствовал лишь на начальном этапе переговоров и после краткого приветствия участников вышел из зала. В дальнейшем обсуждение продолжилось под модерацией его советника по внешней политике и безопасности Гюнтера Зауттера.

Сам Мерц опубликовал в соцсети X видеозапись встречи делегаций и отметил, что Германия рассчитывает на достижение прочного мира в Украине. Он подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить сложные вопросы, однако выразил готовность двигаться вперед.

Делегации Вашингтона и Киева начали в Берлине встречу, на которой обсудят мирный план президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры.

Источник: «Газета.Ru»

479

