Сестра Ким Чен Ына предостерегла Южную Корею от учений с США

Сестра лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына Ким Е Чжон предостерегла Сеул от участия в трехсторонних военных учениях с Вашингтоном и Токио.

Об этом 14 сентября сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что предполагаемые учения под названием Iron Mace («Железная булава») состоятся через несколько дней и, как уточнила Ким Е Чжон, одной из их целей станет отработка ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

«Безрассудная демонстрация силы, которую показывают США, Япония и РК (Республика Корея. — Ред.), своими действиями на ошибочно выбранном месте вокруг КНДР, по всей вероятности, принесут неблагоприятные для самих себя результаты», — говорится в ее заявлении.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что соответствующие действия будут расценены Пхеньяном демонстрацией враждебной позиции и преемственностью конфронтационной политики.

Источник: Iz.Ru