Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

В Иране вспыхнула новая волна негодования после появления видео со свадьбы дочери Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности и нынешнего советника Верховного лидера страны.

Кадры, опубликованные 17 октября в соцсети X, вновь разожгли общественные дебаты о роскоши, лицемерии властей и двойных стандартах в применении законов о хиджабе.

На записи видно, как Али Шамхани сопровождает свою дочь Фатеме в украшенный зал для торжества. Сцена, напоминающая западные свадебные церемонии, вызвала резонанс из-за открытого наряда невесты и платья её матери с глубоким вырезом, деталей, фактически недопустимых по иранским нормам скромности.

A video purportedly showing the wedding of the daughter of Ali Shamkhani, a top advisor to Iran's Supreme Leader, has sparked widespread reactions on social media.

Users are criticizing the Islamic Republic officials’ hypocrisy and double standards, pointing to the lavish nature… pic.twitter.com/Dk5y9Vvgqy — Iran International English (@IranIntl_En) October 18, 2025

Видео появилось в момент, когда власти усиливают контроль за соблюдением обязательного ношения хиджаба, а так называемые «патрули нравственности» вновь патрулируют улицы после более чем года общественных протестов.

На фоне этих событий свадьба семьи Шамхани, оценённая иранскими СМИ примерно в 14 миллиардов риалов (около 21 000 долларов США), стала для многих символом растущего разрыва между элитой и простыми гражданами.

Реакция пользователей в X и местных Telegram-каналах была мгновенной. Сотни сообщений обвиняли иранских чиновников в лицемерии и демонстрации привилегий, в то время как большинство населения сталкивается с инфляцией, безработицей и падением уровня жизни.

«Это видео — Исламская Республика в миниатюре. Правители заставляют людей носить хиджаб и жить в бедности, но устраивают роскошные свадьбы без хиджаба для своих детей», — написал один из пользователей.

Семья Шамхани публично не комментировала ни стоимость церемонии, ни критику, обрушившуюся в соцсетях. Представители правительства также воздерживаются от заявлений, однако иранские наблюдатели отмечают, что такие эпизоды всё чаще становятся спусковым крючком для общественного недовольства, отражая усталость общества от моральных предписаний, которые не распространяются на саму элиту.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова