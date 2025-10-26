Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании в Мадриде.

Как передает ТАСС, стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

"Реал" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка

Ранее мы писали о том, что игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.