 Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

First News Media23:20 - 26 / 10 / 2025
Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании в Мадриде.

Как передает ТАСС, стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

"Реал" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка

Ранее мы писали о том, что игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

Поделиться:
847

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередной ракетной атаки Армении на ...

Футбол

«Нефтчи» обыграла «Габалу» со счетом 2:0

Общество

В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

Общество

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Футбол

Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

«Реал» вышел победителем в первом «эль класико»

«Нефтчи» обыграла «Габалу» со счетом 2:0

«Барселона» перед «эль класико» включила в состав команды британского певца Эда Ширана - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

«Барселона» перед «эль класико» включила в состав команды британского певца Эда Ширана - ВИДЕО

Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

«Реал» вышел победителем в первом «эль класико»

Последние новости

Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередной ракетной атаки Армении на Барду - ФОТО

Сегодня, 00:00

Детектив-искусствовед: музеи стало проще грабить

26 / 10 / 2025, 23:40

Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

26 / 10 / 2025, 23:20

Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

26 / 10 / 2025, 23:00

СМИ: Британия выступили за использование ядерного оружия вместе с ФРГ

26 / 10 / 2025, 22:39

Обнаружена уязвимость паразита, которым люди заражаются от кошек

26 / 10 / 2025, 22:21

Против мэра армянского Гюмри завели новое дело

26 / 10 / 2025, 22:04

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

26 / 10 / 2025, 21:44

«Реал» вышел победителем в первом «эль класико»

26 / 10 / 2025, 21:28

Опозиция провела очередное шествие в Тбилиси

26 / 10 / 2025, 21:02

В Сумгайыте в квартире обнаружен труп

26 / 10 / 2025, 20:37

Президент Бразилии остался доволен переговорами с Трампом

26 / 10 / 2025, 20:12

В ДТП в Евлахском районе погибли 2 человека

26 / 10 / 2025, 19:48

Найден способ повысить эффективность лечения твердых раковых опухолей

26 / 10 / 2025, 19:30

«Нефтчи» обыграла «Габалу» со счетом 2:0

26 / 10 / 2025, 19:09

Солнечная активность начнет расти через несколько дней

26 / 10 / 2025, 18:48

США рассчитывают, что не будут вводить пошлины в размере 100% против Китая

26 / 10 / 2025, 18:29

Главы служб госбезопасности Грузии и Армении обсудили важность обмена информацией

26 / 10 / 2025, 18:11

В Вашингтоне состоится саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и США

26 / 10 / 2025, 17:50

Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

26 / 10 / 2025, 17:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10