В Вашингтоне состоится саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и США
Саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа планируется провести 6 ноября в Вашингтоне.
Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который выразил благодарность Трампу за приглашение.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября. Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Президент Казахстана также отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность.
Источник: ТАСС