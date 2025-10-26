В Вашингтоне состоится саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и США

Саммит с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа планируется провести 6 ноября в Вашингтоне.

Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который выразил благодарность Трампу за приглашение.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября. Глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Президент Казахстана также отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность.

