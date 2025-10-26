Против мэра армянского Гюмри завели новое дело

Новое уголовное дело - за публичный призыв к отказу от суверенитета Армении - возбуждено в отношении ранее арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна, говорится в заявлении команды его адвокатов.

В заявлении также отмечается, что правоохранительные органы Армении два дня рассматривали вопрос о возбуждении нового уголовного дела в отношении Гукасяна.

"25 октября стало известно, что принято решение о возбуждении нового уголовного преследования <...> за заявления мэра Гюмри Вардана Гукасяна во дворе Антикоррупционного суда Республики Армения о его намерениях сформировать союз с другими странами, "квалифицированные" как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса республики). Мы считаем, что данное обвинение не имеет никакого отношения к статье 422 Уголовного кодекса и является лишь проявлением политического преследования", - говорится в заявлении адвокатов, опубликованном на странице мэрии Гюмри в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Под заявлением подписались адвокаты Гукасяна Заруи Постанджян, Арамаис Айрапетян и Арнольд Варданян.

Напомним, что утром 20 октября силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет страны сообщил о задержании восьми человек, в том числе главы муниципалитета Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Гукасян по решению суда арестован на два месяца.

Источник: ТАСС