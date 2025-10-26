США рассчитывают, что не будут вводить пошлины в размере 100% против Китая

США исходят из того, что им не придется вводить дополнительные таможенные пошлины в размере 100% в отношении Китая.

Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире телеканала CBS News.

"Мы провели очень хорошую двухдневную встречу", - заявил Бессент, комментируя торговые переговоры с Китаем в Малайзии.

По словам главы американского минфина, возможность введения 100-процентных пошлин против Китая "фактически снята с повестки". "Я не буду опережать [с заявлениями] двух лидеров, которые встретятся в [Республике] Корея в четверг, но могу сказать, что эти два дня прошли очень хорошо", - продолжил Бессент.

"Я бы ожидал, что угроза 100-процентных [пошлин] миновала, равно как и угроза немедленного введения Китаем режима экспортного контроля для всего мира", - подчеркнул глава ведомства.

Глава американского Минфина добавил, что стороны смогли согласовать вопросы закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции, в частности яиц и соевых бобов, а также отсрочку для США в вопросе экспортного контроля КНР поставок редкоземельных металлов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

Источник: ТАСС