Опозиция провела очередное шествие в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси сторонники оппозиции провели шествие в годовщину парламентских выборов 2024 года.

Как сообщают грузинские СМИ, шествие прошло от площади Республики до парламента Грузии под лозунгом «До конца, до победы!».

Среди участников марша – лидеры оппозиционных партий и движений, а также родственники задержанных и осуждённых участников проевропейских акций.

Шествие завершилось у здания парламента, где к собравшимся обратилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, что на выборах 26 октября прошлого года победу, согласно данным ЦИК, с результатом в 54% голосов одержала правящая партия «Грузинская мечта».