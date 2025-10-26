Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завтра прибудет в Анкару с визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети Х.

По его словам, в ходе встреч с британским министром будут обсуждаться двусторонние отношения, основанные на тесном союзе, а также актуальные региональные и международные вопросы.