В ДТП в Евлахском районе погибли 2 человека
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Юхары Кархун Евлахского района произошло ДТП и требуется помощь спасателей.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия были направлены по вызову спасатели Аранского регионального центра министерства.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись грузовые автомобили «Mercedes» и «КамАЗ», в результате аварии два человека оказались зажаты в кабине грузовика.
В результате принятых мер тела двух погибших были извлечены из поврежденного транспортного средства и переданы по назначению.
Источник: АПА
