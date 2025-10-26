В ДТП в Евлахском районе погибли 2 человека

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Юхары Кархун Евлахского района произошло ДТП и требуется помощь спасателей.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были направлены по вызову спасатели Аранского регионального центра министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись грузовые автомобили «Mercedes» и «КамАЗ», в результате аварии два человека оказались зажаты в кабине грузовика.

В результате принятых мер тела двух погибших были извлечены из поврежденного транспортного средства и переданы по назначению.

Источник: АПА