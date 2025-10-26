 Обнаружена уязвимость паразита, которым люди заражаются от кошек | 1news.az | Новости
Обнаружена уязвимость паразита, которым люди заражаются от кошек

First News Media22:21 - 26 / 10 / 2025
Ученые из Колледжа ветеринарной медицины Вирджинии и Мэриленда выявили уязвимое место паразита Toxoplasma gondii, который способен вызывать тяжелое воспаление мозга.

Как показала работа, опубликованная mSphere, для выживания паразиту необходим белок TgAP2X-7 — без него он не может проникать в клетки хозяина и размножаться.

T. gondii чаще всего заражаются от кошек, в организме которых T. gondii размножается половым путем. После заражения паразит может длительно находиться в мозге человека, не вызывая симптомов. Однако при ослаблении иммунитета инфекция активизируется и приводит к развитию токсоплазмоза — опасного заболевания, сопровождающегося воспалением мозга и поражением органов.

Обычно лечение токсоплазмоза ограничено из-за сильных побочных эффектов — лекарства воздействуют не только на паразита, но и на клетки человека. Поэтому ученые ищут способы уничтожить T. gondii точечно, не затрагивая организм хозяина.

Команда создала модифицированные формы паразита, у которых белок TgAP2X-7 разрушался под действием растительного гормона ауксина. Без этого белка T. gondii терял способность формировать бляшки, проникать в клетки и размножаться — его рост полностью прекращался.

Ученые отмечают: главное преимущество открытия в том, что TgAP2X-7 не имеет аналогов в организме человека. Воздействие на этот белок позволяет уничтожать паразита, не причиняя вреда пациенту.

«Существует острая необходимость в новых способах лечения токсоплазмоза, и TgAP2X-7 открывает для этого реальные возможности», — отметила соавтор работы Падмаджа Мандади.

Источник: Газета

