Главы служб госбезопасности Грузии и Армении обсудили важность обмена информацией

Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе провел встречу в Тбилиси с руководителем Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном.

Об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе СГБ.

В ходе переговоров стороны отметили важность координации действий и обмена информацией между спецслужбами двух стран. Мдинарадзе поблагодарил Симоняна за визит в Тбилиси и подчеркнул значение двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Во встрече, прошедшей в здании СГБ, приняли участие заместители руководителей и представители профильных подразделений ведомств обеих стран.

Отметим, что в субботу в Тбилиси состоялась встреча М.Мдинарадзе с руководителем Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым.

