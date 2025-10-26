 Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage | 1news.az | Новости
Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

First News Media23:00 - 26 / 10 / 2025
Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть. Также Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.

"Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков", - сообщил президент.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.

Источник: РБК-Украина

