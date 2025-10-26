Детектив-искусствовед: музеи стало проще грабить

Кража драгоценных украшений из Лувра стала очередной демонстрацией того, что современные грабители стали воспринимать музеи как плохо охраняемые ювелирные бутики, откуда проще украсть экспонаты, чем из магазина или банка.

Такое мнение выразил детектив-искусствовед Артур Брандт.

"За последнее десятилетие произошли перемены. Раньше, как в книгах, бандиты крали картины и искали конкретно Рембрандта или Ван Гога. Сейчас же преступники стали не только более склонными к насилию - некоторые даже используют взрывчатку, - но больше предпочитают воровать драгоценности, которые проще продать, - заявил он газете La Tribune Dimanche. - Ювелирные магазины и банки стало очень трудно грабить, преступникам требовалось найти что-то другое".

Артур Брандт, которого называют "Индианой Джонсом от мира искусства", за свою карьеру смог вернуть владельцам около 200 объектов, в том числе картину Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар" (1938 год) и картину Винсента Ван Гога "Сад священника в Нюэнене весной" (1884 год).

По его мнению, преступники, ограбившие Лувр, в первые недели ничего не будут делать с краденым, чтобы не привлекать к себе внимание. Если же они решат извлечь из украшений драгоценные камни и переплавить золотые оправы, то, по мнению детектива, их могут продать в Индию, Израиль или Катар. Вместе с тем Брандт отверг гипотезу о том, что данная кража совершалась по заказу некого коллекционера.

"Такие вещи не заказывают. Это бывает только в голливудских фильмах. Ни один коллекционер в мире не прикоснется к чему-либо, украденному таким способом, поскольку это невозможно продать, нельзя показать друзьям или оставить в наследство детям", - считает он.

Источник: ТАСС