«Реал» вышел победителем в первом «эль класико»

Завершился матч десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержали подопечные Хаби Алонсо. На 22-й минуте столичный клуб вперёд вывел Килиан Мбаппе, который воспользовался точной передачей Джуда Беллингема. На 38-й минуте встречи Фермин Лопес сравнял счёт на табло, но уже через пять минут Беллингем уже сам отметился голом.

Во втором тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга, но стоит отметить, что Мбаппе не реализовал 11-метровый удар.

«Реал» благодаря победе закрепился на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «сине-гранатовых» на пять очков.



