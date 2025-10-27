Ничто не забыто. Проходит пять лет со дня очередной ракетной атаки Армении на Барду - ФОТО

Сегодня проходит пять лет со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами Барды во время Второй Карабахской войны.

В ходе войны Бардинский район несколько раз подвергался ракетному и артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении.

27 октября 2020 года ракетному обстрелу с армянской стороны подверглось село Гараюсифли Бардинского района. В результате ударов с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб погибли 5 мирных жителей, в том числе дети и женщины, 14 гражданских лиц получили ранения.

В целом в результате террористических актов, совершенных 5, 8, 27 и 28 октября, а также 7 ноября 2020 года в Бардинском районе, погибли 28, получили ранения 108 человек. Был нанесен значительный ущерб домам, объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Обстрелы в ходе 44-дневной войны азербайджанских густонаселенных жилых кварталов стали еще одним фактом грубого нарушения со стороны Армении норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН.