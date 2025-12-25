В двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня в Сабунчинском и Хатаинском районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении.

Как сообщили в ПО "Азеригаз", с 10:00 подача газа будет временно ограничена на улицах Т.Адыгезалова, М.Санани, Г.Гурбановой и А.Меликова в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района, а также на отдельных участках поселков Балаханы, Сабунчи и Бильгях.

Кроме того, ограничения коснутся улиц М.Хади, С.А.Ширвани, Гачаг Наби и части поселка Ахмедли в Хатаинском районе.