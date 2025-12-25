Смертельные отравления угарным газом произошли в двух районах Баку

В Баку произошли два трагических инцидента, связанных с отравлением угарным газом.

В Ясамальском районе столицы в арендованном доме на улице У.Акбарова погиб Мурадов Фаиг Юсиф оглу. По имеющейся информации, мужчина скончался от отравления угарным газом в ванной комнате.

Еще один случай произошёл в Хазарском районе. В своем доме была обнаружена погибшей Хаяла Касимова. Согласно имеющейся информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Обстоятельства обоих происшествий выясняются.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова