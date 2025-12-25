В Баку в годовщину авиакатастрофы AZAL почтили память погибших членов экипажа - ФОТО

В годовщину авиакатастрофы самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи города Актау, во Второй Аллее почетного захоронения в Баку были посещены могилы членов экипажа.

Как сообщает Trend, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент AZAL Самир Рзаев, сотрудники AZAL, а также члены семей погибших посетили могилы Национальных героев, погибших в результате катастрофы, - Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.