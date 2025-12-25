Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп во время поздравления американских военных с католическим Рождеством анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке.
Выступление политика транслировал Fox 9.
Глава государства отметил, что США удалось на 96% уменьшить морской наркотрафик из региона.
«Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток», — сказал он.
Политик добавил, что дальнейшие усилия будут направлены на борьбу с наркокартелями на суше.
Источник: Gazeta.ru
