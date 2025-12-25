Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп во время поздравления американских военных с католическим Рождеством анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке.

Выступление политика транслировал Fox 9.

Глава государства отметил, что США удалось на 96% уменьшить морской наркотрафик из региона.

«Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток», — сказал он.

Политик добавил, что дальнейшие усилия будут направлены на борьбу с наркокартелями на суше.

Источник: Gazeta.ru