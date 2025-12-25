 На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

First News Media08:42 - Сегодня
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

Поделиться:
247

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL ...

Общество

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Общество

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Общество

В Баку усилился ветер

Общество

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Мехрибан Зейналова выразила благодарность Арзу Алиевой за подаренный приюту автобус - ФОТО

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Хокума позвонила семье накануне трагического рейса - мать Национального героя

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В АПБА разъяснили информацию о ввозе мясной продукции из Сомали

Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

Последние новости

Посол Китая: 2025 год стал знаменательным в истории китайско-азербайджанских отношений

Сегодня, 13:05

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Сегодня, 13:00

Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Мехрибан Зейналова выразила благодарность Арзу Алиевой за подаренный приюту автобус - ФОТО

Сегодня, 12:30

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 12:28

Хокума позвонила семье накануне трагического рейса - мать Национального героя

Сегодня, 12:20

Власти Армении закрыли церковный телеканал

Сегодня, 12:15

В Джалилабаде выявлена продажа поддельной алкогольной продукции - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Азербайджане начнут выдавать образовательные кредиты для профобразования

Сегодня, 12:05

Правительство в Армении лишило церковь права на землю

Сегодня, 12:00

В Баку пассажирский автобус попал в аварию: 2 человека погибли, 9 получили травмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:55

В Баку усилился ветер

Сегодня, 11:52

Время ещё есть! Заварите свой шанс на подарок от TESS!

Сегодня, 11:48

Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Сегодня, 11:40

Житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества

Сегодня, 11:38

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 11:25

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Сегодня, 11:20

В Турции задержали 115 сторонников ИГ, готовивших теракты

Сегодня, 11:10

Отец хотел завершить полет и встретить Новый год с нами - дочь Игоря Кшнякина

Сегодня, 11:08

Пхеньян испытал новейшие зенитные ракеты

Сегодня, 11:05
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00