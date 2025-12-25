В автобусах BakuBus полностью запущена оплата через NFC, Apple Pay и Google Pay

С 25 декабря на всех автобусных маршрутах, обслуживаемых ООО «BakuBus» в городе Баку, в полном объёме активирован механизм безналичной оплаты с использованием местных банковских карт с поддержкой NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.

Одним из ключевых нововведений в рамках новой системы стало расширение возможностей последовательных платежей, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

В настоящее время количество последовательных платёжных операций для пассажиров увеличено с 1 до 2 - данная функция внедряется на начальном этапе реализации NFC-проекта. По итогам этого этапа в дальнейшем планируется увеличение числа последовательных платёжных операций.

В AYNA отмечают, что новая система предоставляет пассажирам дополнительные преимущества. Теперь отпадает необходимость иметь при себе наличные средства или физическую карту «BakıKart» - оплату можно произвести за считанные секунды с помощью телефона, умных часов, банковской карты либо другого устройства с поддержкой NFC. Достаточно поднести устройство к валидатору - платёж мгновенно распознаётся, и операция завершается.

При оплате проезда в автобусах пассажиры должны использовать исключительно местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или физические карты, поддерживающие данную технологию.

Отметим, что пилотный этап проекта стартовал 20 декабря и был впервые реализован на маршрутной линии № 500 – в дальнейшем предусмотрено поэтапное расширение технологии NFC-оплаты и на маршруты других перевозчиков.