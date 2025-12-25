Карабах как пространство новой градостроительной политики Азербайджана

Объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева стало логичным продолжением масштабной трансформации, которая в последние годы разворачивается в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах страны.

Это решение отражает уже сложившуюся практику приоритетного внимания государства к восстановлению освобождённых территорий и носит скорее институционализирующий, нежели символический характер. Показательно, что уже на следующий день после подписания указа глава государства лично проинспектировал ход восстановительных работ в Карабахе, подчеркнув практическую направленность принятого решения.

Карабах как драйвер градостроительных проектов

В течение 2025 года Ильхам Алиев без малого десять раз посещал Карабахский регион. Такая интенсивность визитов свидетельствует о том, что восстановление освобождённых территорий фактически выведено в разряд ключевых государственных задач на обозримую перспективу. Реализуемые программы ориентированы не только на физическое восстановление инфраструктуры, но и на формирование устойчивой модели экономического роста, способной обеспечить долгосрочную социально-экономическую самодостаточность региона. В основе этой модели лежит сочетание современных технологий, комплексного градостроительного планирования и системной работы по формированию человеческого капитала.

В этой логике особое значение приобретает развитие образовательной инфраструктуры Карабаха. В рамках нынешнего визита Президента Азербайджана в Карабахский регион ключевыми событиями стали открытие нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в Ханкенди и закладка фундамента инженерного факультета. Эти проекты отражают курс на формирование в регионе собственной системы подготовки специалистов, ориентированных на задачи экономического управления, инженерии и технического сопровождения масштабных строительных и инфраструктурных программ. Университет в Ханкенди в данном контексте выступает как элемент долгосрочной стратегии закрепления человеческого капитала.

Параллельно развивается промышленная и производственная инфраструктура. Закладка фундамента предприятия ООО Saloğlu Qarabağ в Агдаме, а также ввод в эксплуатацию производств по выпуску металлических опор линий электропередачи и офисной мебели отражают курс на размещение в Карабахе базовых производственных мощностей, необходимых для текущих и планируемых строительных работ. Эти объекты ориентированы преимущественно на внутренний спрос и позволяют частично сократить логистическую зависимость от других регионов страны, формируя предпосылки для выработки собственного экономического профиля освобождённых территорий и расширения сегмента ненефтяной экономики.

От энергетики до социальной сферы

Важное место в структуре реализуемых проектов занимает энергетическая инфраструктура. Открытие и ввод в эксплуатацию подстанции «Ханкенди-1» со стороны президента страны, направлен на обеспечение стабильного энергоснабжения новых жилых, социальных и промышленных объектов. Наличие автономной и надёжной энергетической базы является ключевым условием дальнейшего расширения застройки, функционирования образовательных учреждений и предприятий, а также внедрения элементов цифровой и коммунальной инфраструктуры.

Социальное измерение восстановительной политики проявляется в проектах, направленных на создание условий для возвращения населения. Показательным примером стало открытие со стороны главы государства после капитального ремонта средней школы № 1 в посёлке Кяркиджахан. Подобные объекты выполняют функцию «якорных» элементов, вокруг которых формируется жилая и общественная среда, что подчёркивает комплексный характер государственной политики в Карабахе.

Неслучайно в ходе бесед с жителями посёлка Кяркиджахан Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчёркивал, что создание современной социальной инфраструктуры, включая детские сады, является неотъемлемой частью восстановления освобождённых территорий и возвращения полноценной жизни в эти земли. Эти проекты направлены на формирование условий для благополучного развития детей, а также на всестороннюю поддержку семей, возвращающихся в регион.

Карабах в зеркале градостроительной политики страны и ее лидера

В этой связи примечательно участие Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдам. Это событие носило вдвойне символический характер, поскольку происходило в день рождения главы государства – 24 декабря, который он встретил в кругу возвратившихся в город жителей.

А кульминацией визита стало открытие в тот же день в Ханкенди Парка Победы с величественной Триумфальной аркой в центре, символизирующей стойкость духа и волю к победе азербайджанского народа, что одновременно является образцом современного монументализма, гармонирующего с общей градостроительной планировкой.

В более широком контексте объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» можно рассматривать как попытку систематизировать уже реализуемые проекты и задать им единую концептуальную рамку. Карабах в этой логике выступает ключевой территорией, где апробируются новые подходы к пространственному планированию и комплексной застройке. Масштабы и темпы работ позволяют рассматривать регион как одну из наиболее динамично трансформируемых территорий страны.

По состоянию на 2024–2025 годы в рамках государственной программы послеконфликтного восстановления и инициативы «Великое возвращение» сообщалось о начале или завершении восстановительных работ примерно в трёх десятках населённых пунктов. В 5–6 городах, включая Ханкенди, Шушу, Агдам, Физули, Джебраил и Зангилан, реализуются комплексные проекты реконструкции и новой застройки на основе утверждённых мастер-планов. Одновременно сохраняется значительный массив территорий, где восстановление институционально запущено, но его темпы во многом зависят от завершения разминирования и инженерной подготовки.

Таким образом, на текущем этапе можно говорить о многоуровневой модели восстановления Карабаха. Формируется ядро городов и посёлков с функционирующей жилой и социальной инфраструктурой; расширяется группа населённых пунктов, находящихся в стадии активного строительства; и сохраняется значительный массив территорий, где процесс восстановления постепенно переходит в фазу устойчивого заселения. Реализация современных градостроительных проектов придаёт этому процессу новое качественное измерение и формирует основу для долгосрочного социально-экономического развития не только региона, но и страны в целом.

Автор: Ильгар Велизаде