СМИ: Партия Тер-Петросяна пойдет на выборы

Партия бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна решила участвовать в предстоящих парламентских выборах 2026 года.

Зампред партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян выдвинут кандидатом в премьер-министры на выборах.

Об этом сообщает газета «Грапарак».

По данным издания, после консультаций с политическими силами в АНК, основанной бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, партия решила участвовать в выборах самостоятельно, при этом остается открытой к сотрудничеству с другими силами и отдельными лицами.

Отмечается, что в пятницу, 26 декабря, АНК проведет предпраздничное мероприятие, в ходе которого съезд объявит формат участия в выборах и кандидата в премьеры.