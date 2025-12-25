Посол Азербайджана: Баку ждет компенсаций и наказания виновных по трагедии AZAL

Отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.

Такое заявление сделал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в комментарии для «Ленты.ру».

«Фундаментальным вопросом двусторонних отношений сегодня является скорейшее и справедливое урегулирование всех вопросов, связанных с прошлогодней декабрьской трагедией», — раскрыл он.

По словам Мустафаева, в Баку ожидают завершения расследования трагедии декабря прошлого года и надеются на скорейшую выплату компенсаций, а также привлечение к ответственности виновных в случившемся. «Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении», — подчеркнул посол.

9 октября российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев провели первую с момента трагедии двустороннюю встречу в Душанбе. Президент России раскрыл ряд важных деталей причин произошедшего.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.