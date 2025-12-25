EMIN намекнул, что Рики Мартин может снова выступить в Баку - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN рассказал в социальной сети Instagram о том, как познакомился со звездой мирового шоу-бизнеса Рики Мартином.

В посвященной дню рождения Р.Мартина публикации EMIN рассказывает о том, что они познакомились в Монако на вручении международной музыкальной премии World Music Awards: «Мне тоже эту премию вручили, вручили и Тимати и Григорию Лепсу. За кулисами было очень много артистов, бесконечный список международных больших звезд, и там был Рики Мартин, с которым я познакомился. Он красавчик! А потом мы сделали его концерт в Sea Breeze в прошлом году, где он очень классно выступил, и надеюсь, что этим летом, может быть, мы его снова увидим».

Напомним, что концерт Р.Мартина в Баку состоялся 2 августа 2024 года - в тот же день звезда Рики Мартина зажглась на Sea Breeze Walk of Fame – Аллее славы, увековечивающей достижения выдающихся деятелей искусства.

