 EMIN намекнул, что Рики Мартин может снова выступить в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

EMIN намекнул, что Рики Мартин может снова выступить в Баку - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:37 - Сегодня
EMIN намекнул, что Рики Мартин может снова выступить в Баку - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN рассказал в социальной сети Instagram о том, как познакомился со звездой мирового шоу-бизнеса Рики Мартином.

В посвященной дню рождения Р.Мартина публикации EMIN рассказывает о том, что они познакомились в Монако на вручении международной музыкальной премии World Music Awards: «Мне тоже эту премию вручили, вручили и Тимати и Григорию Лепсу. За кулисами было очень много артистов, бесконечный список международных больших звезд, и там был Рики Мартин, с которым я познакомился. Он красавчик! А потом мы сделали его концерт в Sea Breeze в прошлом году, где он очень классно выступил, и надеюсь, что этим летом, может быть, мы его снова увидим».

Напомним, что концерт Р.Мартина в Баку состоялся 2 августа 2024 года - в тот же день звезда Рики Мартина зажглась на Sea Breeze Walk of Fame – Аллее славы, увековечивающей достижения выдающихся деятелей искусства.

Читайте по теме:

Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

Назван первый хедлайнер фестиваля DREAM FEST 2026 – ВИДЕО

Эмин Агаларов о знакомстве с Джей Ло: Я был под впечатлением от скромности - ВИДЕО

EMIN о знакомстве с Николь Шерзингер и ее скором приезде в Баку – ВИДЕО

Поделиться:
270

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL ...

Общество

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Общество

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Общество

В Баку усилился ветер

Lifestyle

EMIN намекнул, что Рики Мартин может снова выступить в Баку - ВИДЕО

Выдан ордер на задержание инфлуенсера Эзги Фындык

Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Певец Юсуф Гюней доставлен в прокуратуру

Церемонию «Оскар» перестанут транслировать по ТВ

Скончался британский музыкант Крис Ри

AZTV готовит масштабный новогодний эфир: 46 исполнителей, ретро-хиты и современная эстрада - ВИДЕО

Последние новости

Посол Китая: 2025 год стал знаменательным в истории китайско-азербайджанских отношений

Сегодня, 13:05

В Азербайджане изменится срок действия запрета на электронные сигареты

Сегодня, 13:00

Кино на неделю: Романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Мехрибан Зейналова выразила благодарность Арзу Алиевой за подаренный приюту автобус - ФОТО

Сегодня, 12:30

Минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 12:28

Хокума позвонила семье накануне трагического рейса - мать Национального героя

Сегодня, 12:20

Власти Армении закрыли церковный телеканал

Сегодня, 12:15

В Джалилабаде выявлена продажа поддельной алкогольной продукции - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Азербайджане начнут выдавать образовательные кредиты для профобразования

Сегодня, 12:05

Правительство в Армении лишило церковь права на землю

Сегодня, 12:00

В Баку пассажирский автобус попал в аварию: 2 человека погибли, 9 получили травмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:55

В Баку усилился ветер

Сегодня, 11:52

Время ещё есть! Заварите свой шанс на подарок от TESS!

Сегодня, 11:48

Фархад Мамедов о России и процессе разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

Сегодня, 11:40

Житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества

Сегодня, 11:38

МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 11:25

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Сегодня, 11:20

В Турции задержали 115 сторонников ИГ, готовивших теракты

Сегодня, 11:10

Отец хотел завершить полет и встретить Новый год с нами - дочь Игоря Кшнякина

Сегодня, 11:08

Пхеньян испытал новейшие зенитные ракеты

Сегодня, 11:05
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00