В Армении назвали сроки начала строительства TRIPP

Практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.

Об этом Sputnik Армения сообщили в министерство иностранных дел Армении в ответ на письменный запрос.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Армения ведет интенсивные переговоры с американскими партнерами по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

В МИД сообщили, что армяно-американское совместное предприятие — TRIPP Company — будет зарегистрировано в Армении и получит право на развитие необходимой инфраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.

В Ереване рассматривают "Маршрут Трампа" как составную часть правительственной инициативы "Перекресток мира". В МИД также подчеркнули, что проект полностью вписывается в логику крупных инфраструктурных программ, направленных на развитие региональной взаимосвязанности, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, "Средний коридор") и международный транспортный коридор "Персидский залив — Черное море".

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В рамках достигнутых договоренностей Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и третьими сторонами в создании "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания".