МВД предупредило о росте кибермошенничества в соцсетях в преддверии Нового года

В последнее время в социальных сетях, особенно на платформе TikTok, фиксируются случаи обмана граждан через отдельные страницы, действующие под видом «онлайн-магазинов», где после внесения предоплаты денежные средства присваиваются мошенниками.

Подобные страницы, как правило, проявляют повышенную активность именно в преддверии Нового года, стараясь привлечь внимание граждан с помощью заманчивых объявлений и публикаций - таких как «специальные праздничные скидки», «ограниченное количество товара», «акция только сегодня», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

После оформления заказа товары не отправляются, страницы деактивируются либо связь с гражданами полностью прекращается.

В связи с этим, с целью предотвращения случаев кибермошенничества и обеспечения безопасности денежных средств, МВД рекомендует гражданам соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не совершать покупки через незнакомые страницы, официальная регистрация и надёжность которых вызывают сомнения;

- Не переводить денежные средства на банковские карты до фактического осмотра товара и без уверенности в надёжности продавца;

- Не передавать третьим лицам личные данные, реквизиты банковских карт, CVV/CVC-код, указанный на карте, а также одноразовые коды подтверждения;

- При совершении покупок пользоваться исключительно официальными сайтами и платформами, обеспечивающими безопасность платежей.

«Призываем граждан быть более внимательными при использовании социальных сетей, с осторожностью относиться к подозрительным объявлениям и страницам, а лицам, столкнувшимся с подобными случаями, незамедлительно обращаться в полицию», - отмечают в МВД.

