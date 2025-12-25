В Сабирабаде комбайн опрокинулся в канал, есть погибший

В Сабирабадском районе хлопкоуборочный комбайн опрокинулся в дренажный канал, в результате чего погиб водитель.

Происшествие произошло в селе Сарханбейли. Житель села Керимов Нурлан Забулла оглу, 1988 года рождения, управлял комбайном и проезжал по мосту через дренажный коллектор «Миль–Муган».

В момент движения произошло обрушение моста, после чего техника упала в канал. Водитель скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова