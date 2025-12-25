Таджикистан сообщил о вооруженном столкновении на границе с Афганистаном

На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение.

Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, передает ТАСС.

Сообщается, что есть погибшие.

"В результате операции три члена террористической организации, незаконно пересекшие границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана, граничащей с Афганистаном, оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. Погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

После уничтожения террористов ситуация на таджикско-афганской границе спокойная", добавили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.