Таджикистан сообщил о вооруженном столкновении на границе с Афганистаном
На таджикско-афганской границе произошло вооруженное столкновение.
Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, передает ТАСС.
Сообщается, что есть погибшие.
"В результате операции три члена террористической организации, незаконно пересекшие границу в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана, граничащей с Афганистаном, оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. Погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.
После уничтожения террористов ситуация на таджикско-афганской границе спокойная", добавили в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана.
