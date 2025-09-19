Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо еврейской общине Азербайджана по случаю еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с новогодним праздником еврейского народа – Рош ха-Шана, выражаю самые теплые пожелания.

Еврейской общине принадлежит особое место в Азербайджане, где исторически царят прогрессивные традиции толерантности и высокая культура совместного проживания. Евреи, являющиеся сегодня неотъемлемой частью нашего общества, на протяжении столетий живут бок о бок с представителями других народов и конфессий в условиях мира, взаимного уважения и доверия.

В современном мире Азербайджан – одно из немногих мест, где нет антисемитизма, ксенофобии и этнорелигиозной нетерпимости. Сохранение культурного разнообразия, развитие языка и культуры этнических меньшинств, продвижение мультикультурных ценностей являются одними из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане государственной политики.

Наши граждане еврейского происхождения активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, вносят достойный вклад в дальнейшее укрепление национально-духовной солидарности в обществе, донесение реалий Азербайджана до мировой общественности.

Рош ха-Шана – символ обновления, духовной чистоты, доброты и солидарности. В этот знаменательный день еще раз поздравляю каждого из вас с праздником, желаю счастья вашим семьям, достатка вашим домам.

С праздником!»