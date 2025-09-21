В МИД Палестины оценили признание государства

Признание государства Палестина со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы.

Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла.

«Признание государства Палестина - это результат процесса, который накапливался и развивался на протяжении многих лет дипломатической работы», — сказал он.

По его словам, преступления, совершенные Израилем, побудили страны скорее принять шаги о признании палестинского государства.

21 сентября правительство Канады признало государственность Палестины. Также Австралия и Британия признали Палестину.

Источник: Gazeta.Ru