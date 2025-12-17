Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

Сегодня около 20:00 в Хазарском районе столицы произошло серьёзное ДТП.

По информации Qafqazinfo, на шоссе Мардакян столкнулись легковые автомобили BMW и Hyundai.

В результате один из автомобилей врезался в информационный щит ближайшей автозаправочной станции, а другой отбросило на 100 метров.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

На дороге и возле заправки образовалась большая пробка.