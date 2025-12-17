 Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году | 1news.az | Новости
Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва планирует продолжать масштабные военные действия в 2026 году.

Oб этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что в следующем году они планируют продолжать военные действия. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в США, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, что Россия таким настроем подрывает дипломатические усилия по завершению войны: " Различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах РФ просто прикрывает свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи нашей земли".

Продолжая эту мысль, Зеленский утверждает, что территориальные амбиции Москвы намного шире, и она не ограничиться захватом украинских земель, а продвинется дальше в Европу.

"Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была. Нужны решения по безопасности, финансовые решения, в частности по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть и признавать правду и действовать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу на достижение безопасности", - подытожил украинский лидер.

