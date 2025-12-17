 Внук Мирмахмуда Миралиоглу скончался от сердечного приступа | 1news.az | Новости
Внук Мирмахмуда Миралиоглу скончался от сердечного приступа

First News Media23:00 - 17 / 12 / 2025
18-летний внук председателя партии Классического народного фронта (ПКНФ) Мирмахмуда Миралиоглу скончался от сердечного приступа.

Об этом АПА сообщили его члены семьи.

У Мушфига Фаттаева Мирмехди оглу ухудшилось самочувствие сегодня около 20:00, находясь в автомобиле. Члены семьи немедленно отвезли его в отделение неотложной помощи больницы в Сумгаите. Несмотря на усилия врачей, Мушфиг Фаттаев скончался.

Отметим, что Мушфиг Фаттаев был студентом второго курса Бакинского государственного университета.

