В Душанбе доставлено тело 10-летнего Кобилджона, погибшего при нападении в школе в Подмосковье - ФОТО - ВИДЕО

Тело 10-летнего Кобилджона Алиева, погибшего в результате нападения подростка в Успенской школе Одинцовского городского округа Московской области, утром 18 декабря доставлено из Москвы в Таджикистан.

Гроб с телом ребенка в настоящее время перевозят в село Аджами джамоата Акрам Хасанов Шахринавского района, где в 10:00 пройдет прощание (джаноза) с Кобилджоном. Его сопровождают мать мальчика Нилуфар Алиева и другие родственники. Об этом «Азия-Плюс» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Кобилджон Алиев, гражданин Таджикистана, был убит 15-летним российским подростком в Успенской школе поселка Горки-2 в подмосковном Одинцово. Утром 16 декабря подросток напал с ножом на охранника школы, а затем – на Кобилджона, который скончался от полученных ран. Позже нападавшего, забаррикадировавшегося в одном из классов, задержали сотрудники правоохранительных органов.

