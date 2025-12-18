Эльчин Амирбеков обсудил в Гааге углубление азербайджано-нидерландского партнерства - ФОТО

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Нидерланды провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами этой страны, в ходе которых было подтверждено взаимное стремление углубить двустороннее партнерство.

В частности, Эльчин Амирбеков провел переговоры с министром внешней торговли и развития Нидерландов Оукье де Врисом, генеральным секретарем Министерства иностранных дел Кристианом Ребергеном, заместителем министра иностранных дел Марселем де Винком, заместителем Национального консультанта по безопасности премьер-министра Нидерландов Йостом ван Дойтекомом, председателем Комитета по иностранным делам, обороне и развитию Сената Нидерландов Коэном Петерссеном, а также другими государственными деятелями и политиками.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по основным направлениям двусторонних отношений, было отмечено положительное развитие политических связей в текущем году, а значимым достижением стали договоренности о расширении сотрудничества в ряде сфер, достигнутые в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Также обсуждались перспективы продолжения регулярных политических диалогов.

Особое внимание было уделено текущему состоянию сотрудничества в различных областях и определению новых приоритетных направлений. Стороны подчеркнули, что не только межправительственный, но и парламентский диалог может способствовать укреплению доверия и углублению взаимопонимания. В этом контексте были обсуждены возможные шаги по развитию отношений между парламентами обеих стран, организации взаимных визитов парламентариев и деятельности групп дружбы.

Эльчин Амирбеков также проинформировал собеседников о мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, необходимых условиях для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе, последовательной политике Баку, масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях и о минной проблеме. Нидерландская сторона приветствовала прогресс в нормализации азербайджано-армянских отношений и выразила полную поддержку мирному процессу.

Кроме того, были обсуждены текущие состояния и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС, вопросы рассматриваемых двусторонних документов и формирования региональных транспортных связей. Особое внимание было уделено положительной динамике в отношениях между ЕС и Азербайджаном в 2025 году и важности сохранения и дальнейшего развития этой динамики.

В то же время Эльчин Амирбеков подчеркнул, что принятая в начале декабря «Стратегическая повестка по партнерству ЕС и Армении» не отражает региональные реалии, и выразил надежду на то, что усилия Европейского Союза в поддержке процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будут способствовать укреплению мира и стабильности между сторонами, не подорвут доверие между ними и не осложнят отношения Азербайджана с ЕС.

Визит также стал значимым с точки зрения обмена мнениями по укреплению экономического партнерства между Азербайджаном и Нидерландами. Были обсуждены перспективы сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, портовая инфраструктура, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, высокие технологии, градостроительство, укрепление торгового оборота и привлечение взаимных инвестиций.

В рамках визита в Гааге был организован круглый стол Институтом международных отношений Clingendael - ведущим аналитическим центром Нидерландов. Также Эльчин Амирбеков дал интервью газете Holland Times и представителям аналитических центров в Гааге.