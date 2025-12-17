Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мохаммедом бен Ахмедом Аль Сакри.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече была предоставлена информация об историческом опыте Азербайджана в нефтедобыче, его важной роли в обеспечении энергетической безопасности как поставщика природного газа, а также реализуемых проектах в сфере производства и экспорта возобновляемой энергии. На встрече говорилось об электроэнергетическом, волоконно-оптическом и водородном компонентах зеленого энергетического коридора «Каспий – Черное море – Европа». Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам создания центров данных и их электроснабжения, а также содействия инвестициям в этой области.

На встрече говорилось о продолжающихся инвестициях Омана в нефтегазовый сектор. Было подчеркнуто, что этот сектор еще долго будет сохранять свою значимость как для Омана, так и для всего мира. Отмечалось, что Оман инвестирует в производство сжиженного природного газа (LNG) и нацелен стать одним из основных экспортеров региона в этой области. Кроме того, в стране уже действуют четыре крупных солнечных промышленных парка, и цель заключается в том, чтобы к 2040 году обеспечить покрытие 40% своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников. Было отмечено, что Оман к 2030 году планирует произвести 1 миллион тонн зеленого водорода.

В ходе встречи была достигнута договоренность об определении направлений сотрудничества в рамках подписанных между двумя странами документов в нефтегазовом секторе, оценке производства солнечных панелей и ветряных турбин, а также возможностей энергетического сотрудничества в целом.