 Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

First News Media22:40 - 17 / 12 / 2025
Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экономики Султаната Оман Саидом бен Мохаммедом бен Ахмедом Аль Сакри.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече была предоставлена информация об историческом опыте Азербайджана в нефтедобыче, его важной роли в обеспечении энергетической безопасности как поставщика природного газа, а также реализуемых проектах в сфере производства и экспорта возобновляемой энергии. На встрече говорилось об электроэнергетическом, волоконно-оптическом и водородном компонентах зеленого энергетического коридора «Каспий – Черное море – Европа». Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам создания центров данных и их электроснабжения, а также содействия инвестициям в этой области.

На встрече говорилось о продолжающихся инвестициях Омана в нефтегазовый сектор. Было подчеркнуто, что этот сектор еще долго будет сохранять свою значимость как для Омана, так и для всего мира. Отмечалось, что Оман инвестирует в производство сжиженного природного газа (LNG) и нацелен стать одним из основных экспортеров региона в этой области. Кроме того, в стране уже действуют четыре крупных солнечных промышленных парка, и цель заключается в том, чтобы к 2040 году обеспечить покрытие 40% своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников. Было отмечено, что Оман к 2030 году планирует произвести 1 миллион тонн зеленого водорода.

В ходе встречи была достигнута договоренность об определении направлений сотрудничества в рамках подписанных между двумя странами документов в нефтегазовом секторе, оценке производства солнечных панелей и ветряных турбин, а также возможностей энергетического сотрудничества в целом.

Поделиться:
267

Актуально

В мире

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

Политика

В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли ...

Политика

Посол ЕС назвала достижения в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией ...

Экономика

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

Портфель заказов завода «Бибиэйбат» по ремонту судов перешел от ASCO к БСЗ

Представлены последние изменения в налоговом и социально-страховом законодательстве

Торговый посланник Великобритании посетил Нахчыван

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджан представил в Вашингтоне проекты для сотрудничества в сфере энергоснабжения

Известные братья Либерманы обсудили в Баку будущее ИИ - ФОТО

Рашад Набиев провел встречу с азербайджанцами, работающими Кремниевой долине

В Белом доме обсуждены перспективы TRIPP для сотрудничества в сфере энергетики

Последние новости

Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

Сегодня, 00:00

В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

17 / 12 / 2025, 23:40

Украина приблизилась к грани банкротства - СМИ

17 / 12 / 2025, 23:20

Внук Мирмахмуда Миралиоглу скончался от сердечного приступа

17 / 12 / 2025, 23:00

Азербайджан и Оман обсудили возможности сотрудничества в энергетической отрасли - ФОТО

17 / 12 / 2025, 22:40

В Агдаме местный житель подорвался на мине во время полевых работ

17 / 12 / 2025, 22:20

Тяжелое ДТП в Баку: один автомобиль врезался в автозаправку, другой отбросило на 100 метров - ФОТО

17 / 12 / 2025, 22:00

ФИФА сообщила о рекордном призовом фонде чемпионата мира по футболу 2026 года

17 / 12 / 2025, 21:45

В Агстафе задержан отец, истязавший своих троих детей - ФОТО

17 / 12 / 2025, 21:40

Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

17 / 12 / 2025, 21:20

Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

17 / 12 / 2025, 21:02

Путин появится в Простоквашино

17 / 12 / 2025, 20:50

Индийская авиакомпания нашла свой самолет, потерянный 13 лет назад

17 / 12 / 2025, 20:32

В Баку проходит 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

17 / 12 / 2025, 20:17

Британия требует от Абрамовича перечислить Украине £2,5 млрд, полученных от продажи «Челси»

17 / 12 / 2025, 20:01

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

17 / 12 / 2025, 19:46

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

17 / 12 / 2025, 19:30

Ровшан Наджаф принял участие в Пленарной Сессии ФИФА

17 / 12 / 2025, 19:15

Срок ареста мэра Гюмри Вардана Гукасяна продлён

17 / 12 / 2025, 19:00

«Снюс» захватывает столичные школы: табачный яд продают детям в киосках - ВИДЕО

17 / 12 / 2025, 18:48
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00