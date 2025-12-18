 Власти США выплатят более 1,45 млн американским военным по $1 776 | 1news.az | Новости
Власти США выплатят более 1,45 млн американским военным по $1 776

First News Media09:20 - Сегодня
Власти США намерены до 25 декабря единоразово выплатить более чем 1,45 млн американских военных по $1776.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил 17 декабря в обращении к согражданам.

"Сегодня вечером я также рад сообщить, что <...> более 1,45 млн военнослужащих перед Рождеством получат специальные, как мы говорим, дивиденды для воинов", - отметил он.

"В честь основания нашей страны в 1776 году мы направим каждому военному $1776", - добавил американский лидер. По его словам, банковские чеки уже отправлены.

Трамп пояснил, что США получили значительные дополнительные доходы в результате введения пошлин в отношении продукции из других стран. Американский лидер в своем выступлении заострил внимание на достигнутых, по его мнению, действующей вашингтонской администрацией успехах в экономической сфере.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении нескольких стран.

Источник: ТАСС

