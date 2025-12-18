 m10 и Mastercard запускают новую цифровую карту | 1news.az | Новости
m10 и Mastercard запускают новую цифровую карту

First News Media10:12 - Сегодня
m10 и Mastercard запускают новую цифровую карту

Цифровая трансформация Азербайджана ускоряется: первая коллаборация Mastercard и финтеха через m10 объединяет глобальный опыт и местные инновации.

Повседневные платежи становятся проще благодаря активации в один клик, совместимости с Apple Pay и Google Pay, оплате проезда через NFC и будущим персонализированным программам лояльности.

Финтех-решение экосистемы Bir — m10 — и Mastercard, мировой лидер в области цифровых платежных технологий, объявили о запуске цифровой карты m10. Это полностью цифровое платежное решение, разработанное для предоставления безопасных, удобных и инклюзивных финансовых услуг по всему Азербайджану. Будучи первым сотрудничеством такого рода в стране между финтех-брендом и Mastercard, партнерство объединяет глобальную экспертизу Mastercard и локальные инновации m10, поддерживая переход Азербайджана к современной цифровой экономике.

Цифровая карта с поддержкой Mastercard выпускается мгновенно внутри приложения m10 и обеспечивает пользователям удобный мобильный платежный опыт как внутри страны, так и за рубежом. Благодаря бесшовной интеграции, практичным цифровым инструментам и предстоящим персонализированным программам лояльности новое решение принимается по всему миру и адаптировано под потребности быстро растущей цифровой аудитории Азербайджана.

Цифровая карта m10 работает на том же балансе, что и кошелек m10, без необходимости открытия отдельного счета. Пользователи могут сразу добавить карту в Apple Wallet или Google Wallet и в течение нескольких секунд начать оплачивать покупки онлайн, офлайн и по всему миру. Верифицированные пользователи активируют карту одним касанием и получают доступ к бесконтактным платежам, онлайн-оплате, NFC-платежам в транспорте, офлайн-функциональности и интерактивному интерфейсу карты, реагирующему на действия пользователя.

Сотрудничество использует передовые технологии безопасности и антифрода Mastercard для обеспечения надежных и безопасных транзакций. m10 и Mastercard совместно вносят вклад в долгосрочное внедрение цифровых технологий, повышение финансовой грамотности и устойчивый экономический рост в Азербайджане.

Руководитель продуктого направления m10 Лейла Маммадова отметила:

«m10 всегда был ориентирован на создание удобного, интуитивного и человекоцентричного финансового опыта. Запуск нашей цифровой карты выводит это видение на совершенно новый уровень. Карта предлагает уникальный клиентский опыт, легкую активацию и по-настоящему бесшовное повседневное использование — полностью интегрированное в приложение m10. Это больше, чем новая функция; это важная веха в нашем развитии, поднимающая m10 на более высокий уровень цифровых финансовых услуг. Наша цель — чтобы пользователи чувствовали уверенность, удовольствие и полную вовлеченность при переходе к современным цифровым платежным привычкам».

Запуск цифровой карты m10 дополнительно укрепляет продолжающуюся трансформацию экосистемы Bir, повышая интероперабельность, простоту и цифровое удобство. Инициатива также соответствует более широкой стратегии Азербайджана по инновационному и безналичному экономическому развитию. Объединяя глобальную платежную инфраструктуру с локальными цифровыми инновациями, m10 и Mastercard предоставляют миллионам пользователей доступ к безопасным и глобально принимаемым платежным возможностям прямо с мобильных устройств.

О m10

m10 — это цифровой кошелек и финтех-решение, разработанное экосистемой Bir — первой полностью интегрированной цифровой экосистемой в Азербайджане и на Кавказе. С момента запуска в 2022 году m10 фокусируется на предоставлении быстрого, безопасного и интуитивного финансового опыта, поддерживая цифровую трансформацию страны через связанную экосистему сервисов.

Подробнее: m10.az

О Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности людей в более чем 200 странах и территориях мира. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий выбор цифровых платежей, делая транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Наши технологии и инновации, партнерства и сети объединяются, чтобы предлагать уникальный набор продуктов и услуг, помогающих людям, бизнесу и государственным структурам реализовывать свой потенциал.

Подробнее: www.mastercard.com

На правах рекламы

