«Раскрыл свои истинные мотивы»: Мадуро ответил на приказ Трампа о блокаде нефтетанкеров Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил, что нынешние власти Венесуэлы являются иностранной террористической организацией, и приказал установить полную и окончательную морскую блокаду всех нефтяных танкеров, связанных с этой страной.

Кроме того, американский лидер обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в незаконном использовании доходов от нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и убийств. В то же время, по словам Трампа, ускоренными темпами происходит возвращение в Венесуэлу нелегальных мигрантов, которых, как он утверждает, впустила в США «некомпетентная» администрация предыдущего президента Джо Байдена.

В свою очередь, Мадуро заявил, что лидер США Дональд Трамп раскрыл "свои истинные мотивы" в отношении южноамериканской страны, заявив, что она украла американскую "нефть, землю и другие активы".

Мадуро сказал, что заявление Трампа показало, что США на самом деле стремятся к смене режима, а также завладеть территорией и ресурсами Венесуэлы. Ранее США характеризовали наращивание своих военно--морских сил вблизи страны как меры, направленные на борьбу с наркотрафиком.

Мадуро сказал: "Это просто воинственная и колониальная выдумка, и мы уже много раз об этом говорили, а теперь все видят правду. Правда раскрылась. Целью является смена режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство, которое продержится не более 47 часов, которое сдаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию. Этого просто никогда не произойдет".

Источник: CNN, DW