На нескольких улицах одного из районов Баку временно не будет газа

В ряде жилых массивов Ясамальского района Баку будет приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Производственное объединение «Азеригаз» при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно сообщению, 18 декабря с 10:00 возникнут временные перебои в газоснабжении улиц М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Керимова, Н. Хикмета, а также 7-й, 8-й и 9-й Саллахана.