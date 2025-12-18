 «Я могу умереть в любую минуту» - Суд над бывшим руководством бакинского бульвара | 1news.az | Новости
«Я могу умереть в любую минуту» - Суд над бывшим руководством бакинского бульвара

First News Media08:52 - Сегодня
«Я могу умереть в любую минуту» - Суд над бывшим руководством бакинского бульвара

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.

Вместе с Мустафаевым на скамье подсудимых находятся его бывший помощник Рашад Бадалов и директор ООО GİRASOL Фуад Бабаев. Судебный процесс проходит под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В ходе очередного заседания Ильгар Мустафаев выступил с кратким, но эмоционально насыщенным заявлением, сообщив суду о резком ухудшении состояния своего здоровья. По его словам, он находится под стражей уже более 15 месяцев, с сентября прошлого года врачи настаивают на необходимости операции на открытом сердце, а в прошлом месяце из-за критического состояния ему был установлен стент.

«Я могу умереть в любую минуту, - заявил судье Ильгар Мустафаев. - По рекомендации врачей мне необходима операция на открытом сердце. Я борюсь не только за восстановление своей репутации, но и за собственную жизнь. У меня уже нет надежд на завтрашний день. Прошу вас ускорить судебный процесс. Я абсолютно уверен в себе, потому что работал честно и преданно».

Судья Лейла Аскерова-Мамедова сообщила, что график рассмотрения дела будет ускорен и заседания планируется проводить на еженедельной основе.

После этого в суде выступил представитель отдела аудита управления Приморского бульвара Игбал Насиров, который отвечал на вопросы адвоката подсудимого, Исмаила Кенгерли. На прямой вопрос защиты, является ли Игбал Насиров заявителем по делу и имеются ли у него претензии к Мустафаеву, Насиров ответил отрицательно.

Затем судья дала слово представителю Государственной налоговой службы Фуаду Керимову, который сообщил, что в прошлом году в управлении Приморского бульвара была проведена налоговая проверка.

Согласно представленным экспертным заключениям, несмотря на перевозку на прогулочном судне «Мирвари» 44 475 пассажиров, соответствующая финансово-отчетная документация оформлена не была, что, по версии следствия, было сделано с целью уклонения от уплаты налогов. Керимов пояснил, что проверка действительно проводилась, а арендные платежи рассчитывались исходя из рыночной стоимости, определенной налоговым экспертом. При этом представитель налоговой службы признал, что он не может ответить на ряд вопросов, касающихся конкретных параметров налоговой проверки.

Адвокат Исмаил Кенгерли обратил внимание суда на противоречия в логике предъявляемых обвинений, поинтересовавшись у Керимова, почему обязательства по уплате налога на имущество управления инкриминируются именно Ильгару Мустафаеву.

«Если вы считаете, что имущество принадлежит моему подзащитному, значит, он вправе распоряжаться им в любой момент, не так ли, - спросил адвокат. – Но если бы уголовного дела не существовало и Мустафаев был освобожден от должности, на кого тогда было бы возложено обязательство уплатить этот налог?»

На что представитель налоговой службы коротко ответил: «Это решает следствие».

Следующий блок вопросов адвоката касался налоговых проверок, проведенных в 2022–2023 годах. Кенгерли напомнил, что по итогам этих проверок все начисленные налоги были уплачены, и поинтересовался, почему в 2024 году была назначена новая проверка, по результатам которой неожиданно возник налоговый долг в размере 1,8 миллиона манатов.

Он также задал уточняющий вопрос о методике определения рыночной стоимости аренды: на основании каких именно критериев эксперт пришел к расчетам, предусматривающим арендную плату за киоск «Azərlotereya» из расчета 3 тысяч манатов за 1 квадратный метр, 14,5 тысячи манатов за 5 квадратных метров киоска «Coca-Cola» и 20 тысяч манатов за аренду батута?

Комментируя налог на прибыль, Кенгерли обратил внимание суда на еще одно несоответствие. По его словам, в период руководства Мустафаева ежегодно начислялся налог на прибыль в размере 699 тысяч манатов, тогда как после его ухода налог за 2024 год составил лишь 38 050 манатов.

Адвокат подчеркнул, что эти данные зафиксированы в отчете внешнего аудита, опубликованном на официальном сайте управления Приморского бульвара, однако налоговые органы данный факт игнорируют.

Защита обвиняемого также подняла вопрос налога на добавленную стоимость, указав, что ни предприниматель, ни руководитель управления не имеют технической возможности вмешиваться в расчеты по НДС, поскольку соответствующие средства аккумулируются на отдельном субсчете.

«Что мешало Государственной налоговой службе списать начисленный НДС с субсчета управления?» - прямо спросил адвокат.

Но и этот вопрос также остался без ответа.

Очередное судебное заседание назначено на 22 декабря.

Источник: haqqin.az

