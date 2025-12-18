 В Стамбуле задержаны Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Стамбуле задержаны Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:17 - Сегодня
В рамках новой антинаркотической операции, проведённой в отношении представителей турецкого шоу-бизнеса, были задержаны певица Алейна Тилки, блогер Данла Билич и актриса Ирем Сак.

Операция была проведена в рамках расследования, инициированного Стамбульской республиканской прокуратурой - основанием для следственных действий стали обоснованные подозрения в употреблении наркотических или психотропных веществ рядом публично известных лиц.

Haber Global сообщает, что в соответствии с материалами дела, 18 декабря 2025 года, начиная с 07:00 утра, сотрудники стамбульская жандармерия провели обыски по семи адресам - в рамках операции процессуальные действия были осуществлены в отношении семи подозреваемых.

В ходе обысков в доме Сенны Йылдыз было обнаружено около 5 граммов марихуаны, а также устройство для её измельчения - при этом установить местонахождение актрисы Мелисы Денгель, певца Юсуфа Гюнея и инфлюенсера Джихана Шенсёзлю на момент проведения операции не удалось - по указанным адресам они отсутствовали.

В результате проведённых мероприятий И.Сак, Д.Билич, С.Йылдыз и А.Тилки были задержаны и доставлены для дачи показаний, а М.Денгель, Юсуф Гюней и Джихан Шенсезлю объявлены разыскиваемыми в рамках данного расследования.

Следствие продолжается – в отношении подозреваемых начато расследование по статье 191 Уголовного кодекса Турции - «приобретение, принятие, хранение либо употребление наркотических или психотропных веществ с целью личного использования».

В Стамбуле задержаны Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак - ВИДЕО

