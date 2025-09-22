В Баку приостановлена деятельность ночного клуба - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны в рамках своих полномочий.

В рамках этих мероприятий при проверке ночного клуба «By Elnur Music Hall», расположенного в Баку на ул. Джавадхана, дом 31C, было установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и интересов государства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Установлены следующие нарушения:

-объект не оснащён автоматической пожарной сигнализацией;

- электрическое хозяйство не соответствует требованиям «Правил установки электрических устройств», в том числе не проверена изоляция кабелей и проводов на сопротивление напряжению;

- объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения;

- отсутствует запасной эвакуационный выход, соответствующий строительным нормам и правилам;

-не разработан план эвакуации людей на случай пожара;

- деревянные конструкции объекта не обработаны огнестойким раствором, потолок и внутренние стены покрыты горючими материалами.

Таким образом, существующая ситуация показала, что продолжение эксплуатации объекта может привести к возникновению пожара, который в короткие сроки распространится и приведёт к трагическим последствиям.

С учётом вышеизложенного, в связи с грубым нарушением норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности ночного клуба «By Elnur Music Hall» - копия решения была вручена представителю объекта.