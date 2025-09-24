Трамп раскрыл, при каких условиях Украина может победить

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО.

Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально. Почему бы нет?", - написал президент США.

Трамп отметил, что Россия уже три с половиной года ведет бесцельную войну, на победу в которой настоящей военной мощи хватило бы меньше недели. Это не повышает престиж страны, а делает ее похожей на "бумажного тигра".

Президент США добавил, что жители Москвы и других крупных городов и районов по всей России узнают реальное положение дел - об огромных очередях за бензином и других проблемах военной экономики, где большинство ресурсов тратится на борьбу с Украиной.

Он также отметил, что Украина имеет высокий боевой дух и только укрепляется, - это еще больше демонстрирует слабость России.

"Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в большом экономическом затруднении, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что пожелает. Удачи всем!", - резюмировал Трамп.