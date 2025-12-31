 Президент: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии | 1news.az | Новости
Президент: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

First News Media00:09 - Сегодня
Президент: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии.

Oб этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что валютные резервы Азербайджана достигли исторического рекорда – более 80 миллиардов долларов, глава государства заявил, что внешний долг страны еще больше сократился и сегодня составляет всего 6,3 процента валового внутреннего продукта. Президент отметил, что наши валютные резервы превышают внешний долг в 16 раз.

