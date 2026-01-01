Налоговая ставка для тех, кто сдает свои дома в аренду снижается

С доходов, полученных физическими лицами от сдачи в аренду жилых помещений (за исключением средств размещения, расположенных в гостиницах и объектах гостиничного типа) физическим лицам, будет взиматься налог по ставке 10 процентов у источника выплаты.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в поправках к Налоговому кодексу, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, если действующее законодательство предусматривало уплату 14% налога с дохода физических лиц от сдачи жилья в аренду, то в новых изменениях этот предел снижается до 10%.

В случае, если арендная плата уплачивается физическим лицом, не состоящим на учете в качестве налогоплательщика, арендодатель сам или назначенный им налоговый агент уплатит налог по ставке 10 процентов в соответствии с данной статьей, будет поставлен на налоговый учет и подаст декларацию.