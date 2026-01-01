Первый мэр-мусульманин Нью-Йорка Мамдани принял присягу

Демократ Зохран Мамдани в среду официально приведен к присяге в качестве нового мэра Нью-Йорка после победы на выборах в начале ноября.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Церемония прошла в закрытом формате на станции метро Old City Hall близ здания мэрии на Манхэттене. Мамдани стал первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам, в связи с этим использовался Коран. Принимала присягу генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Церемония вступления в должность, совмещенная с праздничными мероприятиями, пройдет в четверг у здания мэрии.

Предыдущий градоначальник Эрик Адамс присягал на Таймс-сквер.

Выборы мэра Нью-Йорка прошли 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп призывал избирателей голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо и грозил в случае победы его соперника ограничить выделение федеральных средств на нужды города. Мамдани, которого Трамп считает коммунистом, причисляет себя к «демократическим социалистам».