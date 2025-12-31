Президент: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

Тесные связи со многими международными организациями отвечают нашим интересам.

Oб этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что Азербайджан всегда был сторонником равноправного партнерства, глава государства отметил: «Мы никогда не позволяли, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, диктовал нам что-то, смотрел на нас свысока. Мы оказывали сопротивление, демонстрировали серьезную волю, ни перед кем не склоняли голову, никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела».